Privat investor bygger 50 boliger på TV-Syds gamle adresse

Tidsplan

Kolding Kommune forventer, at der kan udsendes et forslag til en lokalplan for byggeriet på Elvej i starten af april.



Derefter kan alle komme med indsigelser og bemærkninger til forslaget, inden det rettes til med henblik på at blive endeligt vedtaget af politikerne i juni.



Derefter kan Milton House få byggetilladelse til at gå i gang med sit projekt.