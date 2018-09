Privat daginstitution får plads til flere børn

Stepping Natur- og Idrætsbørnehus åbnede i august sidste år. Der er kommet lidt flere børn i institutionen siden da, og i det kommende efterår kommer der endnu et ryk, når et større antal vuggestuebørn starter der. Foto: Ulrik Pedersen

Stepping Natur- og Idrætsbørnehus har allerede godt et år efter åbningen brug for at kunne huse flere børn og har søgt om godkendelse til et større antal børn.

Stepping: Kun lidt over et år efter, at den private daginstitution Stepping Natur- og Idrætsbørnehus åbnede, er der brug for at kunne tage imod flere børn i institutionen. Daginstitutionen, der hører under Stepping Friskole, har oplevet fremgang siden åbningen 1. august sidste år, og derfor har folkene bag nu søgt om og fået lov til, at institutionen kan huse flere børn, end den hidtil har været godkendt til. Lige nu er der plads til cirka 38 børn fordelt på børn i vuggestueafdelingen og børnehavedelen. Ganske vist er daginstitutionen ikke helt fyldt lige nu, men om kort tid bliver antallet af vuggestuebørn stort set fordoblet til 16 børn. Desuden vil folkene bag institutionen gerne sikre sig, at der er plads til alle lokale børn i de perioder af året, hvor der er mest efterspørgsel på pladser.

Vi er blevet et naturligt samlingspunkt for byen Lise Klausen, skoleleder Stepping Friskole

Flytter i den gamle børnehave - Vi er nødt til at have plads til flere for at imødekomme de perioder, hvor der er run på. Det er uheldigt, hvis et barn fra lokalområdet er nødt til at blive kørt et andet sted hen, fordi der ikke er plads hos os. Vi vil gerne have et råderum, så vi ikke er nødt til at gå ind og søge om dispensation i de perioder, siger Lise Klausen, skoleleder på Stepping Friskole, der står bag daginstitutionen. Om få uger flyttes daginstitutionen fra de nuværende lokaler i pavilloner ved skolen til den bygning, der indtil sidste år husede den kommunale børnehave, som lukkede kort tid, efter at den nye private institution åbnede. Denne bygning har den private institution købt og renoveret, samtidig med at der også er bygget 70 kvadratmeter til, så der er plads til flere børn.