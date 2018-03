Privat aktør: Jeg er klar til at bygge en daginstitution i Kolding

Vinni Jakobsen er indehaver og leder af fire private daginstitutioner i Skanderborg og Horsens. Hun håber, at hun kan åbne endnu en daginstitution - denne gang i Kolding. Privatfoto

Vinni Jakobsen vil gerne tilbyde Kolding Kommunes børnefamilier et privat alternativ til de kommunale pasningstilbud. Men hun håber, at kommunen har lyst til at samarbejde med hende.

Kolding: Vinni Jakobsen er indehaver og leder af fire private daginstitutioner. Én i Skanderborg og tre i Horsens. Nu står hun på spring for at åbne endnu en daginstitution - denne gang i Kolding. - Jeg læste, at Kolding Kommune er meget i vækst og derfor har svært ved at overholde deres pasningsgarantier. Derfor vil vi gerne tilbyde et alternativ i form af den private pasning, så kommunen ikke længere står med det her problem, siger hun. Med en eller flere private daginstitutioner mener Vinni Jakobsen, at hun kan tilbyde kommunens småbørnsfamilier et godt alternativ til de større, kommunale daginstitutioner. - Vores eksistensgrundlag er berettiget særligt i forhold til at være små institutioner. Vi har et andet værdigrundlag, og nogle børn trives bedre i små institutioner. Vi er et alternativ både i forhold til størrelse og åbningstider. Vi sigter efter bedre normering og kvalitet, siger hun.

