Prisvindende sangskriver giver koncert i Hejlsminde

Hejlsminde: MC Hansen er en dansk sangskriver, sanger og guitarist, der har vundet flere priser - blandt andet blev han Årets Sangskriver ved Danish Music Awards Folk i 2017. Hans musikalske inspiration spænder fra amerikansk folk- og countrymusik til dansk historiefortælling a lá Benny Andersen. Mandag 25. februar lægger han vejen forbi Folk i Hejlsminde. Der er koncert kl. 20 og ved forudbestilling på folkihejlsminde@gmail.com eller på SMS er der også mulighed for at deltage i fællesspisning kl. 18.30.

Kieran Goss med "special guest" Annie Kinsella, kommer mandag 4. marts kl. 20 til Folk i Hejlsminde. Han er for længst udråbt til at være en af Irlands dygtigste sangskrivere og optrædende og Kieran Goss' musik har skaffet ham fans over det meste af jorden.

Den første halvdel af koncerten optræder Kieran solo, i anden del kommer hans kone Annie Kinsella, som også er sanger, med på scenen. Hvis man forudbestiller i god tid kan man deltage i fællesspisning kl. 18.30.