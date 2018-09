Kolding: Når USA's tidligere præsident Barack Obama på næste fredag kommer til Kolding, bliver det et arrangement også med royal deltagelse.

I ugeplanen for prinsesse Marie meddeler hoffet nemlig, at prinsessen deltager i arrangementet "A Conversation with President Barack Obama", der foregår på Syddansk Universitet i Kolding.

Senere på fredagen fortsætter prinsessen i øvrigt til Koldinghus, hvor hun skal se udstillingen "Magtens Smykker", som i stor stil præsenterer udlånte smykker fra det danske kongehus.