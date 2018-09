Prinsesse Marie kommer til Kolding på næste fredag for at overvære det foredrag, som USA's tidligere præsident Obama giver i byen. Ved samme lejlighed besøger hun Koldinghus, som får lov at låne et diadem, prinsesse har været medskaber af.

Kolding: Koldinghus får et nyt klenodie at vise frem i den populære udstilling "Magtens smykker", der har lokket tusindvis af turister til slottet de seneste mange uger.

Når USA's tidligere præsident Barack Obama på næste fredag kommer til Kolding, bliver det et arrangement også med royal deltagelse. I ugeplanen for prinsesse Marie meddeler hoffet nemlig, at prinsessen deltager i arrangementet "A Conversation with President Barack Obama", der foregår på Syddansk Universitet i Kolding. Her ses prinsesse Marie ved en tidligere lejlighed i Messe C i Fredericia. Arkivfoto Torben Glyum

Hyldest til fransk forbindelse

Prinsessen, der har deltaget i alle stadier af tilblivelsen af smykket, har ønsket, at det skulle have et dansk navn for at understrege de nære forbindelser mellem Danmark og Frankrig. Prinsessens inspiration til diademets farver har hun fået fra de skønne lyse sommeraftener- og nætter, som vi oplever her i Danmark.

- Vi er utroligt glade for, at vi får mulighed for at vise et helt nyt og spændende diadem fra det franske juvelerfirma Mauboussin, siger Koldinghus' direktør Thomas C. Thulstrup.

- Diademet, der er designet i tæt samarbejde med prinsesse Marie, er en hyldest til forbindelsen mellem Frankrig og Danmark. Og det var netop også denne pointe, prinsessen understregede, ved at bære det ved gallataflet i forbindelse med det franske statsbesøg, siger direktøren.