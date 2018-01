Prinsen overrakte pris på Innovationsfabrikken

Kolding: 400 erhvervsfolk måtte op at stå på kommando, da de mandag var til heldags-konference på Innovationsfabrikken. De rejste sig af respekt for Prins Joachim, der ankom for at uddele Dansk Industris Initiativpris 2018. Den skulle gives til en af landets små- eller mellemstore virksomheder, der var konferencens omdrejningspunkt.

Prinsen medgiver, at som tidligere selvstændig er han optaget af de udfordringer, som små og mellemstore virksomheder må løfte for at klare sig i en verden, der konstant forandrer sig.

- Men først og fremmest synes jeg, det er motiverende at høre, hvad virksomhederne gør for at klare sig i konkurrencen. Vi skal selvfølgelig juble over de store virksomheder, vi har i Danmark, men det er også drønspænende at følge de mindre, der er rygraden i vores erhversliv, fortæller prinsen.

Interessen betyder, at prinsen nu gennem flere år har takket ja til at uddele Initiativprisen. I år foregik det for første gang i Kolding, og prinsen ankom som lovet til overrækkelsen, selv om hans far søndag blev indlagt på sygehus. Prins Joachim fortalte dog efterfølgende til de fremmødte journalister, at han skal ind og besøge sin far.

- Han er indlagt, som I ved, og så må vi nu afvente diverse prøver. Så jeg ved sådan set ikke mere end andre, når det drejer sig om, hvad han fejler, fortalte prinsen.