Prime Cargo investerer i lagerrobot med 45 vogne: Står klar til Black Friday

Når danskerne den 29. november går online for at gøre en god handel på Black Friday, kommer Prime Cargos lagerrobot for alvor på arbejde. Maskinen kan plukke 20.000 varer i døgnet.

Kolding: Den skal ikke have kaffepause, og weekender er ikke en hindring for, at de 45 vogne suser af sted for at hente vare på hylderne for virksomheder, der sælge varer online.

Prime Cargo vil ikke fortælle, hvad lagerrobotten koster, men der er tale om et tocifret millionbeløb, som logistik- og transportvirksomheden investerer i maskinen, der består af 88.000 kasser, der kan rumme 500.000 varenumre.

- For den enkelte kunde vil det betyde, at vi kan afkortet tiden, fra vi modtager ordren til den videregives til fragtfirmaerne, siger Morten Høilund, der er landechef for Prime Cargo, der har omkring 380 ansatte.

Flere danske virksomheder, der sælger online, har selv investeret i en lignende maskine til at plukke deres vare på hylderne, men Prime Cargo er en af de første logistikvirksomheder, der tilbyder kunderne, at de kan få placeret varerne i maskinen. Og det er særligt hastigheden, der gør en forskel. Maskinen gør det muligt at behandle 20.000 ordrer i døgnet.