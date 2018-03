Pressechef skifter fra biblioteket til Trapholt

Kolding: 44-årige Bettina Aude Parastar er ny kvinde på Trapholt-holdet. De seneste år har hun haft ansvar for presse og kommunikation på Kolding Bibliotek, nu skal hun varetage samme opgave på museet.

Hun har ganske tætte, private bånd til kunst- og designmuseet. Hendes faster og daværende mand var nemlig arkitekterne bag den oprindelige kunstbygning.

- Det gør selvfølgelig, at det føles meget tæt på at gå rundt herude, og da jeg første gang trådte ind ad døren i mit nye job, så var det ligesom at komme hjem.

Bettina Aude Parastar er fra Aarhus, hvor hun er født og vokset op. Hendes mand, Behzad Parastar, er produktchef ved Danfoss. Det var hans job i Kolding, der fik parret til at flytte her til byen. Dengang lavede Bettina hovedopgave på handelshøjskolen, og ved siden af var hun med til at starte motionscentret Equinox, hvor hun endte med at arbejde i flere år, inden hun efter forskellige jobs endte på Kolding Bibliotek og nu på Trapholt.

Parret bor i Strandhuse og har en 14-årig datter, Isabel.