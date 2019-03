Praktikant sov i lægehuset: Hun blev vækket af indbrudstyve

Nogle indbrudstyve troede, at de havde lægehuset i Hejls for sig selv, da de natten til fredag brød ind og gav lægehusets norske praktikant en grum forskrækkelse. Ejeren af lægehuset er vred på pigens vegne.

Hejls: Anders Lyck var udsat for lidt af et mareridt, da hans lægeklinik i Hejls natten til fredag var udsat for indbrud. Ikke på grund af hvad tyvene stjal, men på grund af Anders' norske medicinpraktikant, Ida, der sov i lægehuset.

- Jeg er ligeglad med den lampe, de har stjålet, og alt det de har ødelagt, for den slags kan erstattes, men at stakkels Ida skulle udsættes for det her, det er bare ikke i orden. Jeg er så vred på hendes vegne, og ked af at hun skulle igennem det, siger Anders Lyck. Lægehuset i Hejls er det seneste hus i området, der har haft besøg af ubudne gæster. Ved at knuse en rude på første sal, fik tyvene adgang til huset, og klippede husets Enigma-lampe ned. Herefter gik de førstesalen igennem, formentlig i håb om at støde på andre værdier.

Men i deres søgen åbnede de døren til værelset, hvor Ida sov. Hun blev vældig forskrækket, det samme gjorde tyvene, for de skyndte sig nedenunder for komme ud af bagdøren. Lægehusets bagdør kunne dog ikke åbnes uden nøgle, hvorfor tyvene knuste dørens rude, imens Ida lå skrækslagen på førstesalen.

Medicinpraktikanten bor til dagligt i Odense, hvor hun studerer, og derfor var muligheden om overnatning i lægehuset ideel for hende. På den måde skal hun ikke tage toget hver dag.