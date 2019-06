Præsten har en motorcykel, der er lavet af affald

Et foredrag blev spiren til den udstilling, som nu er åbnet i Søstrehuset. Her kan de besøgende komme på rejse med præst Jørgen Bøytler, der har besøgt store del af kloden.

Christiansfeld: Jørgen Bøytler har en motorcykel. Den er ikke mange centimeter høj, og så er den lavet af affald. Alligevel hører den til blandt hans mest elskede ejendele. Han har nemlig fået den af en tiårig dreng, som han i 2011 mødte i Ukamba i Kenya.

- Man bliver meget ydmyg over at modtage sådan en gave, når man ved, hvor fattige de er, og hvor lang tid det har taget drengen at lave motorcyklen, fortæller Jørgen Bøytler, der er præst hos Brødremenigheden i Christiansfeld.

Han havde naturligvis en umiddelbar lyst til at afslå gaven, drengens fattigdom taget i betragtning, men det ville både være uhøfligt og havde såret giveren. Til gengæld glæder det præsten, at han nu kan dele gaven med alle dem, som får den at se på udstillingen "Jørgens rejser", der kan opleves resten af året hos Christiansfeld Centret.

- Jeg føler ikke, at det er mit privatliv, jeg udstiller. Jeg har fået mange gaver, fordi jeg har besøgt lande og steder i en bestemt egenskab. Og det glæder mig, at jeg på denne måde kan dele gaverne med andre. Og at jeg kan vise folk i Christiansfeld, at gennem Brødremenigheden er byen en del af et fællesskab, der rækker langt ud over landets grænser, siger Jørgen Bøytler, som ud over selv at have været missionær i årevis for Brødremenigheden og så er generalsekretær for Brødremenighedens Danske Mission.