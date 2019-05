Postyr på bar: Politibetjent blev væltet ned på gulvet og bidt i låret

Kolding: Et postyr opstod lørdag nat på Zwei Grosse Bier Bar i Jernbanegade i Kolding. Politiet blev tilkaldt, da en 19-årig mand fra Kolding tog halsgreb på og nikkede en 35-årig mand en skalle.

Da politiet henvendte sig til den 19-årige og dennes 25-årige ven, reagerede vennen ved at tage brydegreb om den ene politibetjent og vælte betjenten ned på dansegulvet. Den 19-årige blandede sig og bed samme betjent i låret.

Betjenten kom ikke til skade, men begge mænd fik en sigtelse for vold mod polititjenestemand. Den 19-årige fik også en sigtelse for vold mod den 35-årige mand, og den 25-årige ven blev også sigtet for at have kaldt politiet idioter gentagne gange.