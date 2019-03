PostNord åbner nyt udleveringssted hos Tvedvejs Nærkøb i Kolding

Kolding: Torsdag 14. marts åbner PostNord en ny Collect Shop hos Tvedvejs Nærkøb på Tvedvej 22 i Kolding, hvor man hente sine pakker.

I den nye Collect Shop kan kunderne hente pakker samt sende pakker og breve, som de har frankeret hjemmefra. Collect Shoppen er åben i hele butikkens åbningstid, som er alle ugens dage fra kl. 6.30-19.

- Vi lever af tilfredse kunder, og det har stor betydning for os nu også at have pakker til udlevering på hylderne. Det er endnu en god service for vores eksisterende kunder, og vi glæder os til at komme i gang og møde nye ansigter, siger indehaver af Tvedvejs Nærkøb Kavitha Sivaranjan i en pressemeddelelse.