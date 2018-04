Positive takter i den lokale Brugsen i 6064

For tre år siden var Brugsen i Jordrup ude og opfordre til, at lokalområdets kunder lagde lidt flere penge i den lokale butik. - Der er interesse for at handle lokalt. Jeg kan jo se, at vi ligger lidt foran budgettet i 2018. Det er positivt, siger Allan Madsen, der er konstitueret uddeler i Brugsen i Jordrup. Arkivfoto

Lokal Brugsen i Jordrup ligger lidt foran budgettet i 2018, og 2017 havde givet et lille overskud, hvis en varmeregning ikke var posteret forkert. - Vi skal selvfølgelig kæmpe hver eneste dag. Tingene kommer ikke af sig selv, siger den konstituerede uddeler i lokal Brugsen efter årsmødet.

Jordrup: Der er fortsat tid til en sludder med kunderne, og der er økologi i grøntafdelingen i Lokal Brugsen Jordrup, og det er med til at sikre, at det lokale supermarked holder budgettet for 2018, fortæller konstitueret uddeler Allan Madsen. Han tiltrådte stillingen i Jordrup den 1. februar, hvor han kom fra en stilling som uddeler i Lokal Brugsen i Skodborg, hvor han har været uddeler i tre år. Han har overtaget posten i forbindelse med, at uddeler Louise Pihl er sygemeldt i forbindelse med graviditet. - Der er fremgang. Omsætning er steget en lille smule i 2018. Vi havde godt nok et lille minus i 2017, men det skyldes primært, at en varmeregning var blevet fejlposteret. Ellers havde vi haft et lille plus i 2017, siger Allan Madsen.

Alt på ét sted For nogle år siden var butikken ude med en opfordring til lokalområdet om, at kunderne lagde lidt flere penge i den lokale butik. Og ifølge Allan Madsen så er der god opbakning til butikken, der er ejet af COOP Danmark. - Der er interesse for at handle lokalt. Jeg kan jo se, at vi ligger lidt foran budgettet i 2018. Det er positivt, siger Allan Madsen. Hvad er det, som lykkes lige nu? - Vi har altid været en god butik, der er salgsklar og med gode, friske varer og et godt udvalg af grønt og kød, så kunderne kan nøjes med at handle ét sted. Og så har vi jo bare et andet serviceniveau end discountbutikkerne. Vi tager os tiden til at tale med hr. og fru Hansen. Det skal vi tage os tid til, siger Allan Madsen.