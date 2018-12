Kolding: En portør på Kolding Sygehus blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding sigtet for tyveri af designerstole fra sygehuset til en værdi af knap 200.000 kroner. Døren til retsmødet blev lukket, efter sigtelsen var læst op.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Torben Møller, kan derfor ikke oplyse yderligere om sagen, ud over sigtelsen.

Portøren er sigtet for tyveri af designerstolene på et tidspunkt mellem den 21. december klokken 15.00 og 27. december klokken 20.00. Portøren er sigtet for at have stjålet 29 designerstole af mærket Fritz Hansen fra Kolding Sygehus.

Der er tale om 29 stole af typen Syveren, og ifølge sigtelsen har de en værdi af 191.000 kroner.