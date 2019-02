Populært bankocenter skal flytte: Huslejen blev for høj

Sidste år blev der varslet en betydelig huslejestigning for bankoforeningerne, og derfor har de været nødt til at se sig om efter en ny lokalitet. Den ene af foreningerne, Støtteforeningen 1967, rykker for sig selv i Sydbank Arena, mens de to øvrige foreninger, Kronisk Syge og Kolding Firma Idræts Støtteforening, endnu ikke helt har et nyt lokale klar.

I slutningen af marts flytter de tre foreninger, der på skift står bag banko onsdag, torsdag og fredag, fordi de har sagt deres fælles lejemål op, da de ikke længere har råd til at have Sydbanecentret som hjemsted for deres aktiviteter.

Kolding: De mange ivrige bankospillere, der op til tre gange om ugen møder op i Midtbyens Bankocenter i Sydbanecentret for at spille om forskellige præmier, skal inden længe et andet sted hen, når de skal spille banko.

Vil være i midtbyen

Formanden for Kolding Firma Idræts Støtteforening, Kirsten Klitgaard Johansen, fortæller dog, at hun regner med i løbet af kort tid at have et nyt lejemål på plads til de to foreningers bankoaktiviteter.

De to foreninger vil gerne forblive i midtbyen og har kig på lokaler omkring Bredgade og Søndergade, forklarer Kirsten Klitgaard Johansen og understreger, at der dog endnu ikke er underskrevet en lejekontrakt.

- Det er rigtig træls, at vi skal flytte, for vi har været meget tilfredse med vores nuværende lokaler. Vi vil helst blive i midtbyen, for hvis vi rykker længere væk, kommer det til at tage ekstra tid for folk at komme med bus til bankospil. Vi har mange spillere, der siger, at hvis de skal bruge et par timer på at komme frem og tilbage til banko, så kommer de måske slet ikke, siger Kirsten Klitgaard Johansen.