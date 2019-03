- Vores egen systue har været helt afgørende for, at vi har været i stand til at lave mange af vores undervisningsforløb. Det er sjovest, når man ikke bare løber rundt i sit almindelige tøj, når man laver et historisk skuespil, fortæller Kim Mikkelsen, som torsdag klædte en skoleklasse fra Aalykkeskolen ud i vagtuniformer fra 1700-tallet. Foto: Søren Gylling