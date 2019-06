Kolding: Nini Ravn Hansen og Lotte Fogh har de seneste år har udlevet deres fælles drøm om egen café med café Bröd i Jernbanegade 44, som åbnede i december 2016. Men nu er det slut. Veninderne har svær ved at finde kvalificeret personale til køkkenet, og derfor har de solgt den populære café, som ligger nr. et på Tripadvisor over cafeer i Kolding.

Stedet skal nu bygges om, så det fra september kan huse restauranten Bror Ditlev, der flytter fra Volkerts Fabrikker i Dalbygade til midtbyen.

Med flytter også kok Rasmus Vemmelund, der er en af drivkræfterne bag Volkerts Fylke. Men han får snart nyt arbejdssted.

- Det har hele tiden været planen, at Bror Ditlev skulle flytte, for en fin restaurant skal ligge i byen. Nu har vi prøvet nogle ting af, som vi vil køre fuldt ud i de nye lokaler, hvor vi vil ramme meget mere bredt. Vi skal være de bedste på gastronomien i Kolding, siger den ambitiøse kok, som bliver køkkenchef på Bror Ditlev for et team på fire til fem kokke, der både vil servere frokost og middag.