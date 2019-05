Polsk vognmand idømt bøde på over halv million

Kolding: Retten i Kolding har onsdag idømt en 24-årig polsk vognmand en bøde på 511.000 kroner. Den kvindelige vognmand blev dømt som ansvarlig for, at en af hendes chauffører havde snydt med køre-hviletidsreglerne.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Vognmanden nægtede sig skyldig, fordi hun mente, at chaufføren havde snydt hende. Chaufføren blev i september idømt 60 dages betinget fængsel, en bøde på 144.000 kroner og ubetinget frakendelse af førerretten til tunge køretøjer, fordi han havde benyttet sig af en anden chaufførs førerkort.

Ifølge vognmandens forklaring i retten vidste hun ikke, at chaufføren havde brugt en andens førerkort, men da hun har et ansvar som arbejdsgiver, valgte Retten i Kolding at dømme hende.

Vognmanden har bedt om betænkningstid med henblik på en eventuel anke.