Politisk formand dødtræt af at stoppe digeplan nu

- Jeg er hamrende træt af det, for vi er jo midt i en proces, som vi har sat penge af til og ikke er færdige med. Den ville jeg gerne have kørt til ende, før vi traf vores politiske beslutning. For jeg er ude på, at vi arbejder seriøst og ikke får endnu en møgsag her i Kolding ligesom sagerne om biogasanlæg og vindmøller, siger Molle Lykke Nielsen, som er fungerende formand, når teknik- og klimaudvalget behandler sager om stormflodsdige-planerne.

Kolding: Det er ikke med Dansk Folkepartis Molle Lykke Nielsens gode vilje, at han nu i utide sammen med borgmester Jørn Pedersen (V) går ud og erklærer planerne om et stormflodsdige ved Binderup og Grønninghoved strande for totalt opgivet.

Den beslutning burde have været truffet på et udvalgsmøde, for i Kolding har vi altså udvalgsstyre,

For langt fremme

Molle Lykke Nielsen er utilfreds med, at embedsværket i by- og udviklingsforvaltningen onsdag i JV fortalte, at en opsigtsvækkende afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har standset et stort digebyggeri ved Roskilde Fjord, alt andet lige også ville have stoppet et byggeri ved Binderup/Grønninghoved, hvis det var i gang efter de foreliggende planer. Problemet er, at Natura 2000-områder bliver berørt i begge sager, og det er ikke lovligt.

- Så er der jo ikke længere grundlag for at arbejde videre, så selvfølgelig trækker vi stikker nu. Men den beslutning burde have været truffet på et udvalgsmøde, for i Kolding har vi altså udvalgsstyre, siger Molle Lykke Nielsen, som mener, at "forvaltningen har været for langt fremme i skoene".

Den politiske digeformand understreger, at teknik- og klimaudvalget sagtens kunne have nået frem til, at digeplanen skulle skrottes - også hvis Natura 2000-problematikken ikke var dukket op.

- Men den har vi ikke hørt et eneste ord om i udvalget endnu. Så vi har ikke vidst, hvad det kunne indebære for vores digeprojekt, før vi kunne læse det i avisen. Det gav så anledning til, at borgmesteren og jeg har talt sammen og nu går ud og siger, at vi trækker stikket, siger han.

Men forvaltningen har jo bare besvaret et direkte spørgsmål fra JV om, hvad nævnsafgørelsen kunne få af konsekvenser for planerne i Binderup og Grønninghoved. Er det forkert, synes du?

- Man burde have svaret, at der var en sag på vej til udvalget. Jeg har været 110 procent loyal hele vejen gennem processen og rendt rundt ude blandt alle modstanderne og sagt, at de først ville få min holdning at vide, når processen var til bragt til ende. Og så melder forvaltningen ud på en måde, så man kan sige, at det er håbløst. Det er jeg ikke tilfreds med, siger Molle Lykke Nielsen.

Teknik- og klimaudvalget skal træffe den formelle beslutning om at lukke digesagen på sit kommende møde.