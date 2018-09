Kolding: Politikerne i teknik- og klimaudvalget er uenige om værdien af den analyse, som kommunens trafikeksperter nu skal lave af det billige pensionist-buskorts betydning for rejsetiden og dermed også udgifterne til busdriften i Kolding.

Mens Venstres Tobias Jørgensen vil have undersøgelsen gennemført for at sikre, at regningen for det billige buskort bliver betalt af den rigtige kasse, så kalder SF's næstformand i udvalget, Hans Holmer, undersøgelsen for spild af tid.

Tobias Jørgensen (V) sidder også i seniorudvalget, og han bakker helt op om, at man her vil finde 330.000 kroner på sit budget til at sikre, at pensionist-buskortet kan fortsætte næste år.

- Men vi har en formodning om, at buskortet også påvirker rejsetiden i busserne og dermed økonomien i den kollektive trafik, som trafik- og klimaudvalget har ansvaret for.

- Så hvis det viser sig, at seniorudvalget slår hul på et andet udvalgs budget, fordi man vil tilbyde byens ældre det billige buskort, så må vi betale for det, mener Tobias Jørgensen, som vil have overført det relevante beløb fra seniorudvalget til teknik- og klimaudvalget, når undersøgelsen er færdig.