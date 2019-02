Politikere vil droppe millionbesparelser på specialskoler i Kolding: Kun Venstre holder fast i at skære ned

Kristina Jørgensen (DF), formand for børne- og uddannelsesudvalget, mener ikke, at det er forsvarligt for kvaliteten på børnespecialområdet at spare en eneste krone. Derfor vil hun sammen med S, SF, R og EL droppe alle planlagte besparelser på området. Foto: Martin Ravn

Et flertal i børne- og uddannelsesudvalget vil droppe alle planlagte besparelser på handicappede børns skoler. Flertallet kan forsvare besparelserne, siger de. Kun Venstre vil stadig spare, så nu har partiets børnepolitikere sendt sagen til afgørelse byrådet, hvor Venstre sidder på magten.

Kolding: De bebudede millionbesparelser på specialskolerne i Kolding, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for i år, bliver måske fuldstændigt skippet. I hvert fald hvis det står til et flertal af partier i børne- og uddannelsesudvalget bestående af DF, S, SF, R og EL. Udvalgsmedlemmerne fra disse partier mener, at de planlagte besparelser på 3,8 millioner kroner får for store konsekvenser i forhold til de handicappede børn på specialskolerne og deres forældre. Trods flertallets beslutning i børne- og uddannelsesudvalget om at droppe besparelserne, er det dog endnu usikkert, om det rent faktisk også kommer til at ske. Venstres fire medlemmer af udvalget holdt nemlig fast i, at der skal ske besparelser på området, og de stemte for at lade forvaltningen gennemføre en besparelse på 3,8 millioner kroner. Da det stod klart, at V var i mindretal, begærede de sagen i byrådet, hvor partiet har absolut flertal.

Besparelserne Skolechefen foreslog i sensommeren 2018 i et katalog med spareforslag til børne- og uddannelsesudvalget at spare cirka 8,8 millioner kroner ved at nedlægge sfo-tilbuddet på alle kommunens specialskoler.Det viste sig dog, at der manglede svar på en række spørgsmål i forbindelse med spareforslaget, og da man vedtog besparelsen i forbindelse med budgetlægningen for 2019 og frem, besluttede man samtidig, at der skulle føres mindst fem millioner kroner tilbage til området, så der reelt kun blev tale om en besparelse på 3,8 millioner kroner.



Det er denne besparelse, som et flertal vil droppe.

Skærer i kvaliteten Egentlig stod specialskolerne til at spare hele 8,8 millioner kroner efter forslag fra embedsmændene. Men i sensommeren besluttede byrådet at føre mindst fem af disse millioner kroner tilbage til området. Tilbage var 3,8 millioner, der skulle spares, og det var, da disse besparelser skulle udmøntes på børne- og uddannelsesudvalgets seneste møde, at fem partier stemte sammen om at droppe hver eneste foreslåede besparelse. Udvalgsformand Kristina Jørgensen (DF) forklarer, at hun på baggrund af en nærmere beskrivelse af, hvilke konsekvenser besparelserne får, og på baggrund af adskillige henvendelser fra forældre til handicappede børn, ikke kan forsvare en eneste besparelse på området. - I min optik skærer man direkte i kvaliteten, hvis vi sparer, og vi skyder helt forbi at være borgerens centrum. Jeg kan nu stå helt inde for, at pengene på dette område bliver brugt, som de skal, siger Kristina Jørgensen, der ærgrer sig over, at Venstre har begæret sagen i byrådet.

Magtdemonstration Hun fortæller, at hun i de seneste måneder har fået omkring 30 henvendelser fra bekymrede forældre. - Jeg har hørt, hvor stor positiv forskel vores velfungerende specialskoler gør for hele familien, siger Kristina Jørgensen og tilføjer, at forslaget om besparelser på børnespecialområdet "slet ikke skulle have været en del af mulighedskataloget", som alle forvaltninger udarbejdede i forbindelse med budgetforhandlingerne, da materialet fra børne- og uddannelsesforvaltningen ikke var ordentligt gennemarbejdet. Enhedslistens Benny Dall er enig med Kristina Jørgensen. - Det har vist sig, at uanset om man bare sparer én krone på det her område, så gør det voldsomt ondt, siger han. SF's Hans Holmer kalder Venstres handlemåde i sagen for "en magtdemonstration". - Det er en skam, at de tager en meget udsat gruppe som gidsler, og man kan håbe, at et enkelt Venstremedlem stemmer imod i byrådet, hvor Venstre jo sidder på flertallet. Men hvis ikke, så må Venstre tage hele ansvaret for den her besparelse, siger han. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra V's udvalgsmedlem Henrik Nielsen, som gruppen har valgt til at udtale sig i sagen.