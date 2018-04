Politikere vil af med strandbeskyttelse

Hejlsminde. Nu bliver der formentlig snart mulighed for at udnytte en større del af arealerne ved Hejlsminde Havn til aktiviteter som legeplads, bålplads, beachvolley eller noget helt fjerde.

Kolding Kommune er nemlig på vej med en ansøgning til Miljø- og Fødevareministeriet om at få ophævet en del af strandbeskyttelseslinjen ved Hejlsminde Havn. Det samme gælder et område ved Marina Syd i Kolding.

Muligheden er opstået med en ny lovgivning, som indebærer, at kystkommunerne i Danmark frem til 1. juni i år kan søge om ophævelse af strandbeskyttelsen ved havne for at få mulighed for at binde havn og by tættere sammen.

- Man kan intet foretage sig indenfor en strandbeskyttelseslinje uden at spørge Kystdirektoraret om lov først. Så hvis vi får lov til at ophæve den, så får vi en ret, vi ikke har i dag. Vi får mulighed for at sætte en lille pavillion eller en ekstra bænk op uden at skulle spørge først, så det handler simpelthen om, at vi gerne vil sikre os nogle muligheder og en lidt større frihed, end vi har i dag, forklarer Kolding Kommunes planchef Jan Krarup.