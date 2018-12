Politikere udskriver check på 42 millioner til nye byggegrunde

Aktivitetsniveauet er hektisk i Kolding Kommune i øjeblikket for at skaffe plads til flere borgere. Nu går byggemodning i gang i Christiansfeld, Ødis og Sdr. Bjert.

OPLAND: Der er fuld fart på Kolding Kommunes indsats for at skaffe plads til nye og flere borgere i kommunen i øjeblikket. Knapt er blækket blevet tørt på lokalplanerne for tre nye boligområder, før politikerne sender millioner af kroner afsted til opkøb af jord og byggemodning. - Vi oplever lige nu, at de varer, vi har på hylden, forsvinder hurtigere, end vi kan nå at få nye varer gjort klar, og vi oplever, at man ude i de små samfund siger: "Kom nu med noget!", forklarer formanden for byrådets teknik- og boligudvalg, Jakob Ville, efter at udvalget onsdag udskrev en check på ikke færre end 42 millioner kroner til jordopkøb og byggemodning i Christiansfeld, Ødis og Sdr. Bjert.

60 grunde I Christiansfeld har politikerne øremærket 26,2 millioner kroner til jordopkøb, etablering af stamveje, boligveje, stier, belysning, beplantning og tilslutningsbidrag til diverse forsyningsvirksomheder, og de regner med at få 26,28 millioner kroner tilbage i kassen, når grundene er solgt. Resultatet bliver en udstykning med i alt 60 parcelhusgrunde og en storparcel ved Allervej og Gl. Allervej, hvorfra der bliver indkørsel til det nye boligområde. For at sikre en tryg trafikafvikling her, sætter politikerne yderligere 2,02 millioner kroner af til en ombygning af krydset. Byggemodningen kommer til at ske i to etaper, og i første omgang bliver 24 af de 60 grunde gjort klar til at tage imod et parcelhus.

Ødis og Bjert Ved Westerbygaard i Sdr. Bjert skal der investeres 10,4 millioner kroner i at tilvejebringe 14 parcelhusgrunde og tre storparceller, hvor der bliver plads til op til 48 store og små boliger - herunder i eksisterende bygninger i den gamle smukke Westerbygaard, som Kolding Kommune køber. Også her skal pengene bruges til at opkøbe jord og anlægge stier, beplantning og en tosporet vej ind gennem området, og politikerne kalkulerer med at hente 10.95 millioner kroner hjem igen via salg Og så banker boligudbygningen på i Ødis, hvor politikerne sender 3,7 millioner kroner afsted til byggemodning af 12 parcelhusgrunde, som bliver gjort klar i en etape. Grundsalget her ventes at indbringe 3,84 millioner kroner. Jurist Maja Bramsen fra Kolding Kommunes afdeling for Strategisk Vækst oplyser, at ovennævnte byggegrunde alle ventes at blive udbudt til salg i efteråret 2019.