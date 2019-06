Politikere tøver med at starte genbrugsbutik

Der er hundredvis af tons genbrugsaffald til rådighed for en kommunal second hand-butik, men politikerne tøver med at bruge kommunale kroner på sådan et foretagende.

Kolding: Selvom Kolding bryster sig af at være en kommune, som går i front med cirkulær økonomi og ønsker at genbruge alt, hvad genbruges kan, så er politikerne i teknik- og klimaudvalget tilbageholdende med at kaste sig ud i et forsøg med en kommunal second hand-butik med direkte salg af genbrugsvarer.

Det har by- og udviklingsforvaltningen ellers foreslået, at kommunen gør - i første omgang som et treårigt forsøg. Udspillet er, at butikken placeres ved det nye genbrugscenter på Bronzevej med to ansatte med butikserfaring og på lidt længere sigt skaber småjobs til udsatte borgere.

- Men vi er betænkelige ved at putte kommunale kroner i sådan et projekt, og vi er også skeptiske ved at gå i konkurrence med organisationer som Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse, som driver deres genbrugsbutikker på frivillig basis. Vi skal have nogen ansat til at gøre det, forklarer udvalgsformand Jakob Ville (V).