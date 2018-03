Politikere til skoler: I bestemmer selv, hvor meget I vil bruge Meebook

Kolding: Politikerne i Kolding vil ikke diktere i hvor stort omfang, lærere og ledelse på Koldings folkeskoler fremover skal bruge læringsplatformen for både lærere, elever og forældre, Meebook.

På opfordring af SF's Karina Lorentzen har medlemmerne af børne- og uddannelsesudvalget besluttet at overlade det til skolelederne i samarbejde med ansatte og skolebestyrelser at fastsætte, hvordan skolerne vil bruge Meebook.

Meebook blev i efteråret kritiseret fra lærere i Kolding for at være for besværligt og tidskrævende, og på et vælgermøde før kommunalvalget lovede flere politikere, at de var klar til at udøve civil ulydighed for at lade lærerne slippe for at bruge Meebook i det omfang, der dengang var lagt op til.

Det skete, efter at lærere forklarede, at de bruger meget tid på at skrive alenlange planer for alle elever på Meebook for derefter at opleve, at forældrene ikke bruger værktøjet.