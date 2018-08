Politikere til jobcenter: Kan I gøre noget bedre

Medlem af arbejdsmarkedsudvalget Benny Dall (EL) har sammen med resten af udvalget besluttet at sætte et arbejde i gang, der skal forbedre Jobcenter Koldings samarbejde med borgerne. Arkivfoto: Martin Ravn

Politikerne i arbejdsmarkedsudvalget sætter nu en proces i gang, hvor jobcentret i Kolding skal i tættere dialog med borgere og se på, om der er noget, medarbejderne kan gøre bedre.

Kolding: Efter heftig kritik sommeren over af de ansatte på Jobcenter Koldings service overfor borgerne skal arbejdet på jobcentret nu sættes under lup. Politikerne i arbejdsmarkedsudvalget besluttede torsdag at sætte en proces i gang. Der skal tages fat i både grupper af borgere og ansatte for at finde ud af, om personalet kan gøre noget anderledes og bedre i forhold til de borgere, de har med at gøre. Målet er større tilfredshed blandt borgerne med jobcentrets arbejde. Det fortæller medlem af arbejdsmarkedsudvalget, Benny Dall (EL), der på mødet ønskede, at udvalgets medlemmer drøftede, om man fremover skal foretage tilfredshedsmålinger i jobcentrets afdelinger. Om disse målinger bliver en del af dagligdagen, vides endnu ikke, men i det videre arbejde med forbedringer og forandringer i jobcentret skal brugen af tilfredshedsmålinger blandt andet overvejes. Kritikken af jobcentrets arbejde kom blandt andet fra bisidder Ole Olsen, der i en you tube-video kritiserede navngivne medarbejdere på jobcentret.

Det er min holdning, at jobcentret har det yderste ansvar, og så må man på jobcentret blive bedre til at forklare sig. Benny Dall (EL)

Inddrag folk - Vi skal have rammet problematikkerne ind og se på, om der er noget, der kan gøres bedre. - Der er en bred anerkendelse af, at der er noget, der kan gøres bedre på nogle områder, og at det på nogle områder også skal gøres bedre. Især der hvor der er ydelser på spil, siger Benny Dall. Han håber, at det arbejde, som udvalget nu sætter i gang, kan munde ud i, at borgerne bliver tidligere inddraget, og at samtalerne med de ansatte på jobcentret i højere grad kan tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for hver enkelt borger.