Politikere til Kolding-skoler: Find selv besparelser for millioner

Kristina Jørgensen (DF), formand for børne- og uddannelsesudvalget fortæller, at hun er bevidst om, at besparelserne på skolerne, i høj grad vil kunne mærkes som forringelser. Arkivfoto: Chresten Bergh

Det bliver op til Kolding folkeskoler selv at finde frem til de nødvendige besparelser i forbindelse med millionstor sparerunde, lyder beskeden fra politikere. Desuden skal udviklingspulje for skolerne dække en del af besparelserne.

Kolding: En udviklingspulje på 2,5 millioner kroner, der næste år skulle gå til forskellige udviklingsprojekter på Koldings folkeskoler, kommer ikke til at gå til noget som helst udvikling, men skal i stedet dække en del af de millionstore besparelser, som skolerne går i møde. Det har politikerne i børne- og uddannelsesudvalget besluttet på et møde onsdag, hvor de blev præsenteret for sparekrav på fire millioner kroner i år, 3,4 millioner næste år, godt otte millioner i 2020 og knap 11 millioner kroner i 2021. Pengene i udviklingspuljen dækker langt fra alle besparelser, og politikerne blev derfor også præsenteret for en række forslag til, hvor de kan spare på skolerne. De blev dog alle taget af bordet på mødet, hvor udvalgets politikere i enighed besluttede at bede kommunens skoleledere og bestyrelserne på folkeskolerne om at finkæmme skolens budgetter for at finde de nødvendige besparelser.

Besparelser En del af besparelserne for de kommende år skyldes et effektiviseringskrav på 3,6 millioner kroner om året, som skoleområdet har fået fra centralt hold i kommunen.En del af besparelserne for 2020 og 2021 skyldes det krav om at finde besparelser på 0,3 procent i alle politiske udvalg. Børne- og uddannelsesudvalget havde for skoleområdet indtil kun fundet de nødvendige 0,3 procent-besparelser for 2018 og 2019.



Byrådet har også afsat en udviklingspulje på 2,5 millioner kroner i 2018. Den består, da skolerne allerede har lavet ansøgninger til den og har udarbejdet projektbeskrivelser.



Økonomiudvalget skal godkende, at udviklingspuljen for 2019 bliver brugt til at dække besparelser.

Mærkbar betydning Der vil ikke blive meldt konkrete sparekrav ud til hver enkelt skole. I stedet skal de finde alle de steder, hvor de mener, at der bedst kan spares penge, oplyser formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF). - Her undgår vi, at alle skoler bare pålægges det samme, og i stedet for at vi giver dem en retning, så starter vi ude hos dem og vil være lydhøre, siger Kristina Jørgensen. Hun håber, at man ude på skolerne lettere kan finde de steder at spare, hvor det gør mindst ondt. Det kan for eksempel være øget holddannelse eller samarbejde på tværs af skoler, mener hun. - Jeg vil ikke lukke øjnene for, at det her får meget mærkbar betydning, og vi er i udvalget bevidste om, at skolerne bliver rigtig meget udfordret, siger Kristina Jørgensen, der afviser, at politikerne fralægger sig ansvar, når de beder skolerne om at finde besparelser.