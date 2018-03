Politikere skal genoverveje Funky Monkey-aftale

- Det var en støtte til at få igangsat en turistattraktion, som vi gerne ville have, og på helt lovlig vis bandt vi støtten op på en aftale, så vores skolebørn kunne få glæde af det, siger borgmesteren.

Borgmesteren forklarer, at aftalen i sin tid blev indgået, fordi Kolding Byråd ønskede at få klatreparken realiseret.

- Vi skal selvfølgelig vide, hvad vi får for pengene løbende, så vi kan vurdere, hvilken gavn vi har af aftalen, siger Jørn Pedersen, som fastslår, at skoleaftalen ikke var tænkt som en aftale, der skulle vare "for tid og evighed".

Det bebuder borgmester Jørn Pedersen (V) i kølvandet af JydskeVestkystens afdækning af, at kommunen reelt ikke ved, hvad den har fået for pengene, siden aftalen blev indgået med virkning fra og med 2013.

Fødselshjælp

Jørn Pedersen slår fast, at den kommunale forvaltning nu får besked på at indhente de manglende tal for brugen af skoleaftalen hos Funky Monkey Park.

- Og når vi så har nogle tal, så har vi grundlaget for at evaluere, om aftalen skal fortsætte. Den var tænkt som en fødselshjælp, og jeg har bemærket, at parken nu giver overskud. Så nu handler det om, at vi tager politisk stilling til, om vi fortsat vil have aftalen, eller om vi hellere vil bruge pengene på noget andet, siger Jørn Pedersen.

Sagen bliver behandlet politisk, når den manglende dokumentation er indhentet.