Politikere skærer 25 millioner af vejbudgettet for i år

Det er især planlagte anlægsprojekter, der bliver ramt af de besparelser, som teknik- og klimaudvalget nu peger på for at bidrage til at styrke kommunens likviditet og nedbringe det store kasseforbrug, der ellers er udsigt til i år.

Kolding: Millionerne vælter i øjeblikket ind i kommunekassen som følge af den store sparejagt, som Koldings politikere i alle byrådets fagudvalg er sendt ud på for at nedbringe det enorme kasseforbrug, der ellers er udsigt til i år. Nu er også politikerne i teknik- og klimaudvalget klar med deres bidrag til at bringe den dårlige økonomi i lidt bedre balance. Efter en nøje gennemgang af udvalgets 2019-budget vender de tilbage fra jagten med forslag til øjeblikkelige besparelser for i alt lidt over 25 millioner kroner. Heraf kommer de 695.000 kroner fra driftsbudgettet, mens resten er penge, der er sat af til anlægsprojekter, som enten helt spares væk eller udskydes til næste år. En del af indholdet i sparesækken er penge, der er sat af til projekter, som under ingen omstændigheder ville være blevet til noget i år alligevel.

Sparerunde Økonomiudvalget iværksatte i august en ekstraordinær sparerunde for at rette op på kommunens pressede økonomi.

Uden indgreb er der udsigt til et kasseforbrug på 187,7 millioner kroner i år mod de 10,3 millioner kroner, der tidligere er budgetteret med.

Det store kasseforbrug skyldes blandt andet:

Kassefinansierede tillægsbevillinger på 50,6 mio. kr. til blandt andet uddannelsesområdet som følge af budgetoverskridelser, flere ældre og børn og byggemodning.

Forventede overskridelser af serviceudgifterne netto for alle områder er 57,9 mio. kr.

Mindre overførsler fra 2018 til 2019 end forventet, fordi bevillingerne til primært anlægsprojekter er blevet udnyttet.

Uden indgreb vil kommunens likviditet blive negativ i 2023.

Økonomiudvalget tager stilling til det endelige spareindgreb 17. september.

Næsten enige På driften er det sådan noget noget som reparation af færdselstavler og skilte og badevandskontrol, der spares væk. Fra anlægsbudgettet lægger politikerne otte af de 20,5 millioner kroner, som var sat af til det nye kryds ved Tøndervej/Vestre Ringgade i år, tilbage i kommunekassen, så der nu er færre penge til projektet. Andre 10 millioner skubbes frem til næste år. Også åsteder, mindre vejprojekter og cykelpuljen bliver ramt. Udvalgspolitikerne er med få undtagelser enige om, hvor de vil spare. Dog vil DF's Molle Lykke Nielsen som den eneste ikke være med til at fjerne 200.000 kroner, som er øremærket til trafikdæmpning på Stenholt i Sdr. Stenderup, og SF's Hans Holmer melder pas til at spare på cykelpuljen. Til gengæld vil han i modsætning til resten af udvalgets medlemmer sløjfe hele den million, der er afsat til forundersøgelserne af en ny omfarstvej ved Nr. Bjert - og ikke kun de 700.000 kroner, som resten af udvalgets medlemmer nøjes med at skubbe frem til 2020.

Ansvar Efter sparemødet siger udvalgsformand Jakob Ville (V), at "jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at vi skal stoppe op og spare på nogle ting". - Men vi er også nødt til at være vores ansvar voksent, for vi mangler penge til at styrke kommunens likviditet. Og jeg er glad for, at vi i udvalget er så enige, som vi er, og at alle har haft en konstruktiv tilgang til opgaven, siger han.