Politikere langer ud efter forslag om at samle 10. klasser på IBC og Hansenberg

Kolding: Der er ikke ligefrem jubel over Venstres forslag om at lukke samtlige 10. klasser på Brændkjærskolen for i stedet at samle alle 10. klasser på Hansenberg og IBC blandt hovedparten af de øvrige partier i byrådet.

- Vi kan sagtens puffe mere på for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse uden at skulle nedlægge 10. klasserne på Brændkjærskolen. Vi kan naturligvis ikke forlade os på, at det sker af sig selv, men man kan gøre brug af mange indsatser uden at skulle nedlægge 10. klasser, siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), og henviser blandt andet til, at man allerede i dag har mange initiativer i gang på skolerne for at få flere unge til at søge ind på en erhvervsuddannelse.