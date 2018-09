Politikere i sværdslag: Skarp kritik af besparelser på specialelever

Samtidig står det klart, at en del af de elever, der i dag har mulighed for at bruge sfo-tilbuddet efter skoletid på specialskolerne, formentlig ikke er dårligt nok fungerende til, at de har retskrav på at blive passet efter skoletid.

Ganske vist har flertallet signaleret, at der også i fremtiden vil være et eftermiddagstilbud til de elever, der har lovkrav på det. Men dette tilbud skal embedsmænd og politikere først i den kommende tid til at skrue sammen. Så hvor mange af de sparede penge, der skal sendes tilbage til området, ved man endnu ikke.

En af besparelserne betyder, at der ikke længere vil være et sfo- eller fritidstilbud for de ældste specialelever i 7.-9. klasse. Ved at fjerne dette tilbud sparer man mere end otte millioner kroner.

Kolding: Nedskæringerne på specialskoleområdet i Kolding var det eneste emne, der gav anledning til diskussion i byrådssalen, da byrådet tirsdag var samlet for at førstebehandle budgettet for 2019.

I det spareforslag, som blev vedtaget af et flertal i børne- og uddannelsesudvalget, hedder det: Ved at nedlægge sfo-tilbuddet for udskolingen på børnespecialområdet kan der spares 8,763 millioner kroner årligt. Konsekvens: Reduktion i serviceniveau. Eleverne i specialtilbud vil få samme tilbud som øvrige elever i aldersgruppen. Børne- og uddannelsesudvalget tilføjede følgende: Det pålægges forvaltningen at analysere konsekvenser evt. med henblik på re-allokering af midler indenfor specialområdet. Enhedslisten stemte imod besparelserne på børne-specialområdet. SF's medlem af udvalget deltog ikke i mødet. De samlede besparelser på specialområdet, som flertallet i børne- og uddannelsesudvalget vedtog, er på 14,143 mio. kr. Besparelserne er endnu ikke endeligt vedtaget af byrådet. Skolechef Lars Svenson har oplyst, at der ikke længere vil være nogen automatik i, at specialeleverne i 7.-9. klasse kan få eftermiddagspasning blot fordi, de går på en specialskole.

Sæt penge af og skab tryghed

SF's Karina Lorentzen foreslog på byrådsmødet, at man i forbindelse med de næste dages forhandlinger om budgettet for 2019 sørger for at afsætte penge til et fremtidigt fritidstilbud til specialskoleeleverne. Hun beklagede desuden, at et stort flertal i børne- og uddannelsesudvalget har valgt at finde besparelser for langt flere penge, end økonomiudvalget krævede af dem.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at man ville gå længere end det, og det er specielt specialbørnene, jeg er bekymret for. Mit forslag er at afsætte penge til et tilbud, så vi skaber tryghed for forældrene og viser, at pengene er der, lød det fra Karina Lorentzen, der også kritiserede, at flertallet i udvalget har besluttet at spare et tilbud væk uden at kunne fortælle, hvad man har af alternative planer.

- Det er ikke heldigt at foreslå nedlæggelse af noget uden at kunne fortælle, hvad der kommer i stedet. Det skylder vi de her forældre, børn og ansatte, sagde SF's gruppeformand.