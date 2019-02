Politikerne i børne- og uddannelsesudvalget er uenige om, hvorvidt det er en god idé at lægge specialskolen Karen Blixen Skolen ind under Bakkeskolen, som den allerede deler matrikel med.

I forbindelse med budgetforliget for 2019 havde byrådet ellers til hensigt at lægge Karen Blixen Skolen ind under Bakkeskolen. De to skoler har de seneste par år ligget på samme matrikel, efter at specialskolen for elever med blandt andet indlæringsmæssige problemer rykkede til Bakkeskolen, men skolerne har dog stadig fungeret som to selvstændige skoler med hver deres skoleleder og skolebestyrelse.

Også sagen om, hvorvidt specialskolen Karen Blixen Skolen skal lægges ind under Bakkeskolen, deler udvalget, og det bliver nu det samlede byråd, der kommer til at tage stilling til en eventuel sammenlægning.

Beslutningen om at arbejde hen mod en sammenlægning af Karen Blixen Skolen og Bakkeskole skete i forbindelse med besparelserne i budgetforliget for 2019 og frem.Ved at lægge de to skoler sammen, kan man efter planen spare 188.000 kroner i 2019 og 450.000 kroner per år fra 2020 år og frem. Efter en sammenlægning kan nyansatte lærere i den afdeling, der underviser specialeleverne, ikke længere få et særligt tillæg til lærere indenfor specialområdet, som de modtager i dag.

Hev sagen i byrådet

Men i forbindelse med at beslutningen om en sammenlægning har været i høring, mener DF's, SF's, EL's og R's i alt fire medlemmer af børne- og uddannelsesudvalget nu, at man bør droppe sammenlægningen og i stedet lade de to naboskoler køre videre som to selvstændige skoler.

V's og S' i alt fem medlemmer af udvalget stemte dog med deres flertal for at fortsætte arbejdet med at lægge de to skoler sammen, og herefter bad SF's udvalgsmedlem, Hans Holmer, om at få sagen til afstemning i byrådet.

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), erkender, at det kan se mærkeligt ud, at hun og tre andre politikere har ændret holdning til skolesammenlægningen siden budgetforliget.