Politiker vil hjælpe whisky-firma

Venstres Agers Christensen er formand for byrådets planlægningsansvarlige udvalg. Han er parat til at gå til miljøministeren, hvis man ikke kan komme hurtigt i gang med nybyggeri i Sjølund.

Sjølund. - Vi er til for at finde løsninger for borgerne, så jeg vil opfordre whisky.dk til at sende os en ansøgning om at måtte bygge på Vejstruprød Landevej 6. Så kigger vi på sagen.

Det lover formanden for byrådets planlægningsansvarlige udvalg, Asger Christensen (V), i forbindelse med whiskyfirmaets frustration over, at planloven spænder ben for et nybyggeri til dem i udkanten af Sjølund.

Her lå der førhen en landejendom, men den er revet ned, og nu må der ikke bygges nye lokaliteter, butik og destilleri til whisky.dk på grunden, med mindre kommuneplanen bliver lavet om - og det tager et års tid.