Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), tror, at det på sigt vil give en bedre blanding af etnisk danske børn og børn med anden etnisk baggrund end dansk, hvis man sætter et loft over, hvor mange børn fra et udsat boligområde, der må henvises til hver daginstitution. Foto: Martin Ravn