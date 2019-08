Politiker om plakatregler hos private børnepassere: Det er helt gak-gak

Flere politikere i børne- og uddannelsesudvalget vil have ministerium til at kigge på regel, der betyder, at private pasningsordninger ikke må have humoristisk plakat med overskriften "dagplejeren" hængende i deres hjem.

Hun henviser til, at man fra kommunens side har spurgt Børne- og Socialministeriet til råds om, hvorvidt de private børnepassere må have den konkrete plakat i deres hjem. Svaret fra ministeriet var, at plakaten ikke må hænge i rum, hvor der foregår pasning.

- Det er helt gak-gak, og jeg synes, det er tåbeligt, at vores dygtige kommunale medarbejdere skal bruge tid på sådan noget, siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF).

Det mener flere politikere i børne- og uddannelsesudvalget i Kolding. Deres melding kommer efter, at dagplejechefen i Kolding Kommune tirsdag påbød de private børnepassere, der har dagpleje-plakaten hængende i deres hjem, at overskrive ordet "dagplejeren". Mailen kom, efter at der ved årsskiftet trådte nye regler om de private pasningsordninger i kraft. Reglerne betyder blandt andet, at de private børnepassere ikke længere må kalde sig dagplejere, og dette henviste dagplejechefen til i sin mail.

Kolding: Der skal sættes en stopper for, at en kommune kan blande sig i, om man i en privat pasningsordning for småbørn har en af de populære og humoristiske plakater om børn med overskriften "dagplejeren" hængende.

Både Kristina Jørgensen (DF) og Jakob Ville (V) peger også på, at det er uhensigtsmæssigt, at de private pasningsordninger skal have ordene "privat pasning" eller "privat pasningsordning" i deres domænenavn - altså navnet på deres hjemmesider.

- Jeg synes faktisk, at de skal se gennem fingre med det. De kan for eksempel tage en snak med vedkommende og spørge, om de har fået plakaten i gave af tidligere forældre og sige, at de skal være opmærksom på, at de ikke må kalde sig dagplejere, siger Jakob Ville.

- Men det her er et ud af flere eksempler på uhensigtsmæssigheder i vejledningen fra ministeriet. På næste udvalgsmøde vil jeg bede om, at vi får drøftet, om vi skal sende et brev til ministeriet og gøre opmærksomhed på uhensigtsmæssighederne, siger Kristina Jørgensen.

Tænk selv

Men bliver det så ikke for svært at finde ud af som kommunalt ansat, hvornår det er okay at se gennem fingre med, at borgere overtræder reglerne?

- Det er en hårfin grænse, men det gør ikke noget, at folk tænker selv og spørger sig selv, om noget skader nogen. Her synes jeg, at man burde have sagt, at man ikke gør mere ved det. Jeg ved godt, at det er i en god mening, at man har sendt mailen til de private pasningsordninger ud, siger Jakob Ville.

Næstformand i udvalget, Poul Erik Jensen (S), peger på, at man skal passe på, at kommunens medarbejdere ikke går i for små sko. Han mener, man bør "være large med", hvad de private børnepassere har hængende på væggene i deres hjem.