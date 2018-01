Politiker om gasledning: Magtfuldkommenhed af værste skuffe

Asger Christensen er vred over den måde, de statslige myndigheder og Energinet behandler folk på. Nu vil han klage til sin partifælle energiminister Lars Chr. Lilleholt (V). Arkivfoto: Soffi C. Larsen

Klage på vej til energiminister Lars Chr. Lilleholt over behandlingen af 201 lodsejere i Kolding, som risikerer at blive berørt af den store gasrørledning Baltic Pipe.

Kolding: De statslige myndigheder og det offentlige selskab Energinets håndtering af sagen om den store gasrørledning, Baltic Pipe, der på sin strækning fra Nordsøen til Polen blandt andet skal graves ned tværs gennem Kolding Kommune, er "utilstedelig" og et udtryk for "magtfuldkommenhed af værste skuffe". Det siger den konstituerede formand for Kolding Byråds plan-, bolig- og miljøudvalg, Asger Christensen (V). Han bebuder, at der er en klage på vej til energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) over myndighedernes og Energinets behandling af de lodsejere, som skal afstå jord til gasrøret. Asger Christensen er oppe i det røde felt, fordi de 201 lodsejere og landmænd i Kolding, som risikerer at skulle lægge jord til gasrøret, først den 21-22. december fik en generel skrivelse i deres e-boks om, at Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har sendt Energinets forslag til en detaljeret linjeføring af gasrørledningen ud i første høringsrunde med svarfrist 22. januar. - Som lodsejer og bondemand ville jeg føle mig så dårligt behandlet. - Det er for dårligt, at man ikke engang kan sende et personligt brev ud om, hvad der er undervejs på ens ejendom, og det er for dårligt, at høringen forløber hen over jul og nytår. Mange blev først opmærksom på det, da KHL (Kolding Herreds Landbrugsforening, red.) sendte en mail ud til medlemmerne torsdag efter nytår om, at Energinet holdt informationsmøde om sagen i KFUM Hallerne mandag den 8. januar. Ikke engang Kolding Kommune var særskilt orienteret om informationsmødet, siger Asger Christensen.

Baltic Pipe Baltic Pipe er en gasrørledning fra Nordsøen til Polen.Danske Energinet og polske Gaz-System er bygherrer.



Gasrøret bliver 800-950 kilometer langt, og cirka 35 kilometer skal efter planen graves ned gennem Kolding Kommune fra Egtved vest om Fynslund og Jordrup, syd om Vonsild og frem til Sdr. Stenderup, hvorfra det stikker videre til Fyn under Lillebælt.



Anlægsprisen er 12-16 milliarder.



Miljøstyrelsen og Energistyrelsen sendte umiddelbart før jul et detaljeret forslag til linjeføringen i offentlig høring frem til 22. januar.

Gennemgribende Hos KHL bekræfter chefkonsulent Lars Schmidt, at man her først blev opmærksom på, at høringen om linjeføringen var i gang, da man vendte tilbage til arbejdet den 2. januar efter juleferien og åbnede mails fra medlemmerne. - Vi har ikke været kontaktet som organisation. Og i forhold til at skulle varetage vores kunders interesser er det jo ikke lang tid, vi har til at reagere. - Det er altså en meget kort frist på så gennemgribende et projekt, og vi har jo kalenderen fuld i forvejen siger Lars Schmidt. Men nu er der jo kun tale om en såkaldt forhøring, inden der bliver lavet et endeligt forslag til linjeføringen af rørledningen, som så også kommer i høring? - Ja, men vi ved jo godt, at det er nu, der skal reageres, hvis man for alvor skal prøve at flytte noget, siger Lars Schmidt.