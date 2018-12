Kristina Jørgensen forventer, at forvaltningen på social- og sundhedsudvalgets møde i januar kan give et mere præcist svar på, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver i familierådgivningen reelt har.

- Vi ved, at sagsbehandlerne kan lave et bedre arbejde, når de ikke har for mange sager, så det er i både medarbejdernes og borgernes interesse, så det er et vigtigt spørgsmål.

Hun interesserer sig for antallet af sager og muligheden for at forberede sig til en bagvagt, fordi det er af betydning for arbejdets kvalitet.

- Jeg ville gerne vide, hvor mange sager den enkelte sagsbehandler reelt har. I den nuværende opgørelse bliver det ikke talt med, når de ansatte tager bagvagter, altså når de overtager møder fra kolleger, der er syge. Det er jeg ret uforstående overfor. Det er af væsentlig betydning, og det forventer jeg, at forvaltningen kan give et mere kvalificeret svar på til januar, når udvalget behandler sagen igen, forklarer hun.

Familierådgivningen tilbyder rådgivning og pædagogisk støtte til børnefamilier, børn og unge, der har brug for særlig hjælp.Du kan kun modtage familierådgivningens tilbud, hvis de ansatte vurderer, at du har et særligt behov for hjælp. Her undersøger medarbejderne familiens eller barnets situation, hvor undersøgelsen skal dokumentere, at der er behov for en særlig indsats. Dog tilbydes åben anonym rådgivning til alle børnefamilier i Kolding Kommune. Kilde: Kolding Kommune

Mange nye medarbejdere

Hun og de andre medlemmer af udvalget talte om familierådgivningen i halvanden time på onsdagens møde.

De kom også ind på, hvorfor femten medarbejdere, eller hvad der svarer til 20 procent, i familierådgivningen er stoppet i år. Her forklarede forvaltningen blandt andet, at seks var gået på barsel, og at mange nyuddannede begynder i Kolding Kommunes familierådgivning, og derfra søger videre til andre job.

- Jeg spurgte ind til de otte langtidssygemeldinger og fik meget detaljerede svar. Det er personlige svar, så dem ønsker jeg ikke at videregive, siger Kristina Jørgensen.

Er nogle af de langtidssygemeldte blevet syge af deres arbejde?

- Det fik vi ikke ordret oplyst, så det tør jeg ikke svare ja eller nej på. Jeg fornemmede en stor ærlighed fra forvaltningen, der sagde: "ja, der er et arbejdspres, men det er fordi, medarbejderne løber hurtigt og har høje faglige ambitioner, som de løser godt".

Fraværet i familieafdelingen ligger på under tre procent, og langtidssygemeldingerne er regnet ind i det tal.

Kristina Jørgensen glæder sig over, at sagen også har vist, at Kolding Kommune lever 100 procent op til lovens krav om blandt andet tidsfrister på området.

- Antallet af sager stiger, og der kommer flere underretninger om børn, og dem skal sagsbehandlerne reagere på inden for 24 timer. Familierådgivningen er et område, der interesserer udvalget meget. Når vi sætter familierådgivningen på dagsordenen igen på vores næste møde, så er det for at få flere svar og for at blive skarpe på, hvordan vi kan sikre, at vi fortsat har et arbejdsmiljø, hvor folk kan klare presset og blive ved med at levere flotte resultater, forklarer hun.

Det var onsdag eftermiddag ikke muligt at træffe social- og handicapchef Bettina Brøndsted.