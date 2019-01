Politiker i socialudvalg: Sygefraværet er alarmerende højt i en del af familieafdelingen

Sygefraværet i den del af Kolding Kommunes familieafdeling, der har med børn fra 0-12 år at gøre, er oppe på 14,25 procent. Nu har politikerne pålagt forvaltningen at dykke ned i sagen og gøre noget ved problemet. Trivselsundersøgelse på vej.

- Vi har nogle dygtige medarbejdere, som har et højt sygefravær. Og nu har vi politikere pålagt forvaltningen at dykke ned i udfordringerne og finde grunden og en vej til, hvordan vi kan få rettet op på det, forklarer Kristina Jørgensen.

- Nu har jeg blandt andet stillet spørgsmål til sygefravær. Svarene viste, at i forhold til de sagsbehandlere, der har med de 0-12 årige at gøre, er sygefraværet alarmerende højt. For 2018 lå det på 14,25 procent. Det er langt højere end gennemsnittet på 2,97 procent for hele familieafdelingen, som vi i udvalget fik fremlagt fra forvaltningen i december.

Kolding: Efter mødet i social- og sundhedsudvalget i december var Kristina Jørgensen (DF) bekymret over, at hver femte medarbejder i familierådgivningen er stoppet i løbet 2018. Og panderynkerne er ikke blevet mindre efter denne uges udvalgsmøde.

Familierådgivningen tilbyder rådgivning og pædagogisk støtte til børnefamilier, børn og unge, der har brug for særlig hjælp. Du kan kun modtage familierådgivningens tilbud, hvis de ansatte vurderer, at du har et særligt behov for hjælp. Dog tilbydes åben anonym rådgivning til alle børnefamilier i Kolding Kommune. Kilde: Kolding Kommune

Trivselsundersøgelse på vej

Kristina Jørgensen har også spurgt ind til anciennitet. Medarbejderne har i gennemsnit været ansat et år og ti måneder.

- Det tal er ikke vældig højt. Det kan selvfølgelig være, at de ansatte har erfaring fra andre kommuner, men jeg ville se det som en styrke at have erfarne rådgivere og være i stand til at fastholde dem.

Hun har fået tre ting igennem. For det første skal der gennemføres en anonym trivselsundersøgelse i afdelingen, og resultatet skal forelægges udvalget.

- For det andet skal vi i udvalget have månedlige opfølgninger på sygefravær og medarbejderomsætning. Og for det tredje skal der et særligt fokus på afsnittet for børn fra 0-12 år, når familieområdet ligesom alle andre områder skal analyseres, fortæller hun.