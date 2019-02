- At den første status så viser, at tallet er vokset, så knap hver fjerde medarbejder er sygemeldt, det er helt sindssygt. Når det første tal var alarmerende, så ved jeg ikke, hvad det rette begreb er for det nye tal. Det er fuldstændig uacceptabelt, og jeg kan ikke forstå, at det kan komme så vidt, for det er ikke noget, der er kommet fra den ene dag til den anden, siger Kristina Jørgensen.

I januar fik hun oplyst et samlet sygefraværstal for 2018. Det lå på 14,25 procent. Et tal som både hun og kommunens social- og handicapchef Bettina Brøndsted betegnede som alarmerende højt.

Kolding: Kristina Jørgensen (DF) var ved at falde ned af stolen, da hun i den nye dagsorden for social- og sundhedsudvalget kunne læse, at fraværet i en del af Kolding Kommunes familierådgivning i januar var oppe på 23,38 procent.

På onsdagens møde i social- og sundhedsudvalget får politikerne en status på familierådgivningen. Af dagsordenen fremgår det blandt andet, at sygefraværet i afsnittet for børn i alderen 0-12 i januar lå på 23,28 procent. Det er mere end 14 gange højere end i afsnittet for unge, hvor det i januar lå på 1,59 procent. I familierådgivningen som helhed lå fraværet på 6,76 procent.

Undersøgelse på vej

Sagen skal behandles i udvalget på onsdag.

- Som jeg er blevet oplyst, så skyldes det høje sygefravær ren og skær sygedage. Det handler altså ikke om graviditetsgener og lignende. Jeg forestiller mig, at det er langtidssygemeldinger, der bunder i stress og er en udløber af dårlig trivsel, men det er ikke noget, jeg ved.

Kristina Jørgensen fortæller, at på baggrund af de høje tal for januar, så er hun meget taknemmelig for, at udvalget i december gik med til, at familieafsnittet for børn skal have et helt særligt fokus i forhold til de eksterne analyser, som man skal have udarbejdet.

- Når knap en fjerdedel af afdelingen er syge, så tænker jeg på de børn og familier, der ikke kan få den støtte, de skal have, siger Kristina Jørgensen.

Hun tænker også på de personlige omkostninger, det har for de sygemeldte medarbejdere, og de kolleger, der er til stede på arbejdspladsen og må løbe hurtigere.

- Det må koste utroligt meget at holde det afsnit kørende med det høje antal sygemeldinger. Derfor giver det god mening, at vi får endevendt hele familieafdelingen - og specielt det afsnit - for at sikre os, at vores medarbejdere er i trivsel, og at vi ikke kaster penge ud til vikardækning. Det kan kun gå for langsomt.