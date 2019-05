Politiker fra Enhedslisten: Jeg er skuffet over byrådets ja til så voldsomme ændringer i Skovparken

Benny Dall fra Enhedslisten havde i byrådet stillet forslag med det mål at forhindre udviklingsplanernes voldsomme ændringer i Koldings to ghettoområder. Kun ham selv og radikale Jesper Elkjær stemte for hans forslag.

Kolding: Da byrådet tirsdag aften sagde ja til de to udviklingsplaner, der blandt andet vil fjerne over halvdelen af de almene familieboliger i Skovparken/Skovvejen, sagde et stort flertal samtidig nej til to forslag fra Enhedslistens Benny Dall.

- Mit første forslag gik på, at vi skulle lade være med at indsende planerne for de to boligområder og i stedet efter valget tager fat i den nye boligminister for at søge om at få dispensation. Formålet skulle være at blive fri for at rive boliger ned, forklarer han.

Ifølge de nu godkendte udviklingsplaner skal 36 boliger i Munkebo og 243 i Skovparken/Skovvejen rives ned.

- Mit andet forslag gik på, at vi skulle sende vores dispensationsansøgninger fra januar ind til ministeriet igen. Det er ansøgninger, hvor antallet af almene familieboliger ikke skæres så drastisk ned, og samtidig er det ansøgninger, som boligforeningerne kunne se sig selv i, siger Benny Dall.

Han er klar over, at hans forslag kunne få den konsekvens, at ministeren skulle gå ind og beslutte, hvordan antallet af almene boliger i de to områder bringes ned fra næste 100 til 40 procent, som loven som udgangspunkt kræver.

- Pointen her er, at vi nu har en boligminister fra Liberal Alliance, og at vi måske får en socialdemokratisk boligminister efter valget, og så tænker jeg, at vi godt kunne komme langt i en dispensationssamtale med en ny minister.