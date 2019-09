Politiker erkender fejl: - Vi har haft for travlt

Benny Dall (EL), der er formand for Koldings udvalg for socialøkonomi, handicap og hjælpemidler, erkender, at politikerne har været for dåligere til at kommunikere med de ansatte i socialforvaltningen, men det skal der laves om på. Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard

Udvalgsformand Benny Dall (EL) forstår godt, at medarbejderne i socialforvaltningen er bekymrede for den proces, der er sat i gang efter den eksterne analyse og socialområdet. - Vi har simpelthen ikke været gode nok til at få medarbejdere og ledere med i den proces, forklarer han.

Kolding: Benny Dall, der er formand for Koldings udvalg for socialøkonomi- handicap og hjælpemidler, erkender, at politikerne ikke har været gode nok til at få kommunens ansatte med i den proces, der skal hjælpe med at finde millioner af kroner på området. Processen blev sat i gang, efter en ekstern analyse har peget på områder, hvor Kolding bruger flere penge end sammenlignelige kommuner. - Vi har haft nogle politiske ideer om at omsætte det her ved hjælp af strategien "Selvværd og sammenhæng", hvor vi lytter til borgerne for at finde bedre og billigere løsninger, men det har været for meget oppefra og ned. De ansatte har ikke været med, men nu vender vi bøtten. Det er meningen, at de ansatte skal bruge deres kendskab til borgerne til at komme på ideer, der kan gøre tingene anderledes og bedre. - Vi har enten haft for travlt, eller også har vi ikke hørt efter. Vi har i hvert fald ikke gjort det godt nok, siger han.

- Vi har enten haft for travlt, eller også har vi ikke hørt efter. Vi har i hvert fald ikke gjort det godt nok. Benny Dall (EL)

Tager kritik til sig Benny Dall giver medarbejderne ret i den kritik, de giver i deres høringssvar. - Svarene er en lang række bekymringer. Medarbejderne føler sig løbet over evne, og de føler, at de ikke får den ledelsesmæssige opbakning, de skal have. Og det har de fuldstændig ret i. Vi har sagt "Selvværd og sammenhæng" - det duer bare, men vi har ikke haft medarbejderne med. Det er vores fejl, og det skal vi lave om på. Han mener, at der i udvalget er den holdning, at politikerne hele det næste år skal have fokus på den proces. - Nu skal vi lytte efter, hvad de ansatte siger og gå i dialog med dem, i stedet for selv at tage førertrøjen på og løbe afsted uden af få resten med. Medarbejdere og ledere skal inddrages i at skrive en opdateret version at strategien og arbejdet med planen for realisering af den eksterne analyses potentialer. - Medarbejderne sidder med nogle input til, hvordan vi kan gøre det bedre for borgerne, og det giver mening at høre på dem, men de har ikke følt, at de kunne komme i dialog. Det skal vi lave om på, understreger Benny Dall.