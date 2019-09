Politiker efter farvel til dige: Næste gang spørger vi borgerne først

Kolding: Efter at have brugt en masse mandskabskræfter i flere år og en rund million kroner på tekniske forundersøgelser, stopper Kolding Kommune nu det videre arbejde med et stort stormflodsdige langs Grønninghoved og Binderup strande.

Sådan lyder i hvert fald anbefalingen fra politikerne i plan- bolig og miljøudvalget til byrådet, som skal træffe den endelige beslutning på sit næste byrådsmøde den 24. september. Allerede i starten af august meldte borgmester Jørn Pedersen (V) ud, at han ønsker projektet stoppet.

- Nu har vi fået de helt rigtige tal fra forhøringen, og de viser jo helt klart, at modstanden mod diget er overvejende, konstaterer fungerende formand Molle Lykke Nielsen (DF), som undrer sig over, at mange af modstanderne har deres sommerhuse i de oversvømmelsestruede områder.

- Men de vil ikke have ødelagt deres udsigt, og de vil have ro i området. Det sætter de højere end risikoen for at få vand ind på deres grunde og måske også helt ind på gulvet, forklarer han, efter at udvalget har fået en nøje gennemgang af høringssvarene fra de 335 sommerhusejere, der har ytret sig under forhøringen.