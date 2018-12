Politiker bekymret: Hver femte medarbejder i familierådgivningen er stoppet

Kolding: I år er 15 ud af 73 medarbejdere stoppet i Kolding Kommunes Familierådgivning.

- Det bekymrer mig, at hver femte medarbejder i familierådgivning er stoppet på den ene eller anden vis. Især i forhold til at otte af de 15 skulle skyldes udfordringer med langtidssygemeldinger. Hvis det er på grund af jobbet, så tænker jeg, at der er bred politisk opbakning til, at vi skal dykke dybere ned i det her, så vi kan forhindre den slags, siger Kristina Jørgensen (DF).

Hun har sat familierådgivningen på dagsordenen for social- og sundhedsudvalgets møde onsdag.

- Baggrunden for mine spørgsmål til familierådgivningen er, at vi for et par år siden politisk valgte at betale os til at få flere socialrådgivere, så de ikke skulle have så mange sager hver. Antallet skulle ligge mellem 20 og 25.

Kristina Jørgensen vurderer dog, at tallet kan være højere. Og det vurderer hun ud fra, at de ansatte er bagvagter for hinanden.