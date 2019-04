Politiker: Vi bliver nok nødt til at rive bygninger ned i Skovparken/Skovvejen

Antallet af almene familieboliger i Skovparken/Skovvejen skal som udgangspunkt ned på 40 procent. Formanden for udvalget for udfordrede boligområdet, Tobias Jørgensen,(V), vurderer, at det kan ske på en god og skånsom måde, men at det ikke kan undgås, at bygninger må rives ned. Arkivfoto: Chresten Berg

Tobias Jørgensen (V), der er formand for udvalget for udfordrede boligområder, erkender, at det nok ikke kan undgås, at boliger skal rives ned. Han fortæller, at der arbejdes ihærdigt på, at der skal rives så lidt ned som overhovedet muligt.

Kolding: Alt tyder på at det bliver nødvendigt at rive bygninger ned i Skovparken/Skovvejen. - Tidligere har jeg sagt, at der ikke bliver fjernet så meget som en mursten i området. Mod min vilje kan det godt være, at det kommer til at ske, men vi arbejder ihærdigt på, at der skal rives så lidt ned som overhovedet muligt, fortæller Tobias Jørgensen (V). Han er formand for udvalget for udfordrede boligområder, der sammen med AAB og Boligselskabet Kolding mandag eftermiddag inviterede til et informationsmøde om den udviklingsplanen, der skal beskrive hvad, der skal gøres for at få Skovparken og Skovvejen af ghettolisten. - Vi er nødt til at forholde os til virkeligheden, og som det ser ud lige nu, så kan vi blive nødt til at rive noget ned, og det er jeg rigtig ærgerlig over, forklarer han. Virkeligheden er, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet sagde nej til den dispensationsansøgning, som kommunen og boligorganisationerne skrev i fællesskab. I dispensationen blev der bedt om lov til at nøjes med at bringe andelen af almene familieboliger ned fra de nuværende 87 procent til 80 procent. Det sagde ministeriet nej til, og derfor skal Kolding nu bringe antallet af almene boliger ned til 40 procent.

Informationsmøde Mandag inviterede Boligselskabet Kolding, Arbejdernes Andels- Boligforening og Kolding Kommune beboere i Skovparken og på Skovvejen til et informationsmøde om en kommende udviklingsplan for boligområdet.



Baggrunden er regeringens ghettoplan, der skal komme parallelsamfund til livs. Ghettoplanen rammer Skovparken/Skovvejen, fordi området står på listen med landets hårde ghettoer.



Som udgangspunkt skal antallet af almene familieboliger barberes ned til 40 procent. Som det er nu, har Arbejdernes Andels- Boligforening 554 familieboliger i Skovparken. Boligselskabet Kolding 380 familieboliger og 84 ungdomsboliger i området.



Mandagens informationsmøde gentages onsdag den 3. april klokken 19.30-21.30.

Skriver til ministeren Fra Kolding er der sendt et brev til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), hvor kommunen og boligorganisationerne beder om lov til at sende en ny dispensationsansøgning for Skovparken/Skovvejen. - Vi skriver, fordi der er ting i ministeriets afslag, vi ikke er enige i. Jeg ved godt, at det er et long shot, men hvis vi ikke prøver, så sker der ikke noget, og vi sidder ikke med korslagte arme, forklarer Tobias Jørgensen. Selv om han håber på et positivt svar, så erkender han, at man i udviklingsplanen bliver nødt til at arbejde med 40 procent familieboliger. - Det gør opgaven vanskeligere, men der er ting, der gør, at vi godt kan komme igennem det på en ordentlig og skånsom måde. Vi kan få andelen af almene familieboliger ned ved for eksempel at sælge fra eller bygge mere privat. Man kan også bygge penthouselejligheder oven på de eksisterende bygninger. Han påpeger, at der er en lang tidshorisont, fordi udviklingsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der skal ske i området frem til 2030, så området kommer af ghettolisten. - Vi har masser af ideer til ting, der kan ske. Og dem vil vi udvikle sammen med beboerne i området. Og vi har altså ti år, inden vi skal være i mål, forklarer Tobias Jørgensen.