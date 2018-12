Jakob Ville (til højre) vil nu have undersøgt, om kommunen kan ændre sit udbudsmateriale for at minimere risikoen for arbejdsnedlæggelser hos skraldefolkene. Her er han fotograferet, da affaldssorteringen af dagrenovationen og dermed den to-delte indsamling begyndte i Lunderskov tidligere på året. Arkivfoto: Steffen Nielsen

Efter tre dages arbejdsnedlæggelse genoptog skraldemændene hos Meldgaard Miljø arbejdet tirsdag morgen. Nu vil formanden for det politisk ansvarlige udvalg have undersøgt, om kommunen kan gøre noget for at dæmme op for, at borgerne udsættes for manglende affaldsafhentning.

Kolding: I kølvandet af tre dages strejke hos skraldemændene ved Meldgaard Miljø A/S vil Kolding Kommune nu undersøge, om der kan gøres noget for at minimere risikoen for den slags konflikter i fremtiden. Arbejdsnedlæggelsen var den anden i år og den tredje indenfor den nuværende kontraktperiode mellem Kolding Kommune og Meldgaard A/S, som affaldsindsamlingen er udliciteret til. I de sidste fem år har Meldgaards skraldemænd i Kolding nu nedlagt arbejdet fem gange. Det er formanden for byrådets politisk ansvarlige udvalg, Jakob Ville (V), der har taget initiativ til at få vurderet kommunens udbudsmateriale og den kontrakt, som Kolding Kommune har indgået med Meldgaard Miljø A/S. - For jeg er helt på linje med dem, som synes, det er træls, at affaldet ikke bliver hentet, og det stiller Kolding Kommune i et dårligt lys, når det sker, siger Jakob Ville.

Det er jo en del af den danske model, at folk kan strejke, og det kan vi som kommune selvfølgelig ikke sige, at folk ikke må. Jakob Ville (V), formand for teknik- og klimaudvalget

Han fastslår, at Kolding Kommune ikke kan blande sig i arbejdskonflikter i private virksomheder. - Det er jo en del af den danske model, at folk kan strejke, og det kan vi som kommune selvfølgelig ikke sige, at folk ikke må. - Men jeg synes ikke, vi kan være tjent med, at arbejdet nedlægges gang på gang. Det er utilfredsstillende, så derfor må vi se på, om det er noget i vores udbudsmateriale, der er årsag til det, eller om vi kan stille andre krav. Jeg vil også vide, om disse hyppige arbejdsnedlæggelser er et Kolding-fænomen, for jeg synes ikke, man hører om det fra andre kommuner. Så det kan være, at vi muligvis kan lære noget af andre kommuner, siger Ville. Han peger på, at Meldgaard Miljø A/S ifølge kontrakten har fem hverdage til at få løst en konflikt, før Kolding Kommune kan sætte andre til at stå for affaldsindhentningen på Meldgaards regning - og at kommunen kan tage redskabet i brug straks, når og hvis der kommer en fjerde konflikt inden for kontraktperioden.

Ingen kommentarer Direktør Henrik Meldgaard fra Meldgaard Miljø A/S beklager generne som følge af den netop overståede arbejdsnedlæggelse. - Og jeg er glad for, at vi har fundet en løsning, som jeg forventer holder, siger han uden at ville udtale sig om løsningens detaljer. Overordnet oplyser han blot, at konflikten skyldtes arbejdets organisering og tilrettelæggelse. Er arbejdsnedlæggelser blandt skraldefolkene hyppigere i Kolding end andre steder? - Det har jeg ingen kommentarer til, svarer Henrik Meldgaard. Meldgaard Miljø A/ står for indsamlingen af 35 procent af dagrenovationen i Jylland og har omkring 400 medarbejdere.