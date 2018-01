Politiker: Kommunen kan ikke bebrejdes at dement plejehjemsbeboer gik bort

Trods dødsfald for nylig påpeger seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF), at plejecentre hverken må eller skal hegnes ind som fængsler for at holde beboerne inde.

Kolding: Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF) fik tirsdag forvaltningens orientering omkring den ulykkelige hændelse, hvor en dement kvinde forlod Plejecenter Olivenhaven i aften- eller nattetimerne den 9. januar. Kvinden blev fundet død den følgende morgen. - Vi skal selvfølgelig gøre alt for, at det ikke kan ske igen. Og det gør vi også, vi har på det seneste udvalgsmøde afsat penge, så demenssikringen på Olivenhaven bliver bedre. Kvinden gik ud af sin terrassedør. Og grunden til, at personalet ikke fik besked, var, at ledningen til alarmen på døren var revet ud. Nu bruger kommunen 412.000 kroner på ekstra demenssikring på Olivenhaven. Pengene går blandt andet til at ændre døralarmerne, så personalet får en alarm, hvis ledninger rives over. Dermed skal det forhindres, at ulykken gentager sig. Kan man bebrejde Kolding Kommune noget i sagen? - Nej, det mener jeg ikke. Med den lovgivning, der er, kan man ikke hegne vores plejecentre ind som fængsler. Og det mener jeg heller ikke, man skal. Det er mere komplekst end som så, og vi kan aldrig lave en løsning, der er 100 procent sikker. Vi kan godt give beboerne demensarmbånd eller skjule en sender i deres sko eller i en trøje. Men beboeren kan klippe armbåndet i stykker eller tage skoen eller trøjen af. Politiet har undersøgt, om procedurerne på Olivenhaven var overholdt, og da de var det, havde ordensmagten ikke yderligere bemærkninger i forhold til placering af et ansvar i sagen.

