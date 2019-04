Politiker: Ghettoplan bliver en gevinst men kommer også til at gøre ondt

- I området vil dispensationen få nogle til at føle, at de kan ånde lettet op, for der er en bygningsmasse, der ikke er i fare for nedrivning i forhold til, hvis der skulle fjernes endnu flere almene familieboliger. Jeg tror, at hele udviklingsplanen bliver en gevinst for området, selv om der også er noget, der kommer til at gøre ondt, siger Tobias Jørgensen.

Formanden for udvalget for udfordrede boligområder, Tobias Jørgensen (V), kalder det alligevel "rigtig, rigtig positivt", at man fra ministeriets side har lyttet til argumenterne fra Kolding.

I sin ansøgning havde Alfabo dog ønsket at gå endnu længere og søgte om at lade 70 procent af de nuværende boliger forblive almene familieboliger.

Munkebo har fået en kold skulder, og for mig er det en overraskelse, at ministeriet er så hårdhændede overfor områderne

Kold skulder

Også hans partifælle, borgmester Jørn Pedersen (V) er tilfreds, når det gælder ministeriets delvise imødekommelse af dispensationsansøgningen fra Kolding.

- Det glæder mig, at vi ikke skal ud i det glade vanvid, når det gælder nedrivning. Når man kigger på Munkebo, er der selvfølgelig noget, der kan gøres bedre, men det er også et velfungerende område. Dispensationen er en anerkendelse af, at nok er det et udfordret område, men det er meget tæt på at være af ghettolisten, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

For det andet af Koldings to ghettoområdet, Skovparken/Skovvejen, har man ikke sendt endnu en dispensationsansøgning, og her ligger det nu fast, at andelen af almene familieboliger skal bringes ned på 40 procent.

Medlem af Udvalget for udfordrede boligområder Benny Dall (EL) stemte imod at indstille udviklingsplanerne for ghettoområderne, og han deler ikke Venstre-folkenes glæde over svaret fra ministeriet til Munkebo.

- Munkebo har fået en kold skulder, og for mig er det en overraskelse, at ministeriet er så hårdhændede overfor områderne, siger Benny Dall.

Han understreger, at han vil anbefale beboerne i repræsentantskaberne i de i alt tre boligselskaber, der står bag de to ghettoområder, at stemme nej, når de skal tage stilling til udviklingsplanerne i maj.