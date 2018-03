29-årig mand varetægtsfængslet for drabsforsøg: Sigtet for at stikke offer 31 gange med kniv

En 29-årig mand er sigtet for at have stukket en jævnaldrende mand mindst 31 gange med en kniv. Foto: Jonas Brønd Nielsen

En 29-årig mand blev tirsdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for at have forsøgt at dræbe en jævnaldrende mand ved at stikke ham mindst 31 gange med en kniv.

Kolding: 31. Så mange gange har en 29-årig mand ifølge politiet stukket en 27-årig mand med en kniv. Offeret for det voldsomme knivoverfald er blevet stukket på kroppen og i hovedet. Den 29-årige mand blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding. Politiet sigter ham for forsøg på manddrab, og Retten i Kolding besluttede at varetægtsfængsle den sigtede i fire uger. Ifølge sigtelsen forsøgte den 29-årige mand at dræbe den forurettede ved at tildele ham mindst 31 knivstik. Offeret var efter overfaldet i livsfare. Det er han ikke længere, oplyser politiet. Knivstikkeriet fandt sted klokken 4.25 natten til mandag i offerets lejlighed på Frederik 7 Vej i Kolding. Den sigtede blev anholdt af politiet mandag klokken 15.20. Den 29-åriges forsvarer oplyste i retten, at den sigtede erkender, at han har udøvet grov vold mod den sigtede, men han nægter, at hans hensigt var at dræbe.

Vi har vurderet, at der skal foretages en mentalundersøgelse (af den sigtede, red.) på grund af kriminalitetens karakter og hans personlige forhold. Therese Brüner, anklager

Lukkede døre Efter anklager Therese Brüner havde oplæst sigtelsen i retten, anmodede hun om, at dørene blev lukket. Hun henviste til, at der endnu ikke er foretaget afhøring af den sigtede, som ikke har ønsket at udtale sig. - Politiets mulighed for at efterforske i ro og mag vejer tungere end hensynet til offentlighedens kendskab til sagen, mente anklageren. Dommeren besluttede at lukke dørene og lagde vægt på, at den sigtede endnu ikke er afhørt, og at den forurettede heller ikke er afhørt. - Retten finder, at sagens behandling i et offentligt retsmøde må antages på afgørende måde at hindre sagens oplysning, sagde hun.