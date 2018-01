Politiets råd: Sådan sikrer du cyklen mod tyveri

Politiet anbefaler, at man låser sin cykel fast til et stativ eller lignende med en kædelås. Så er den sværere at stjæle. Man kan tyverisikre cyklen yderligere ved at spænde kædelåsen fast om cyklens stel og ikke kun om hjulet som her. Foto: Søren Gylling

Selvom den påmonterede lås på din cykel er godkendt, betyder det ikke, at din cykel ikke kan stjæles. Vil du undgå tyveri, så anbefaler politiet, at du låser cyklen godt og grundigt fast til en lygtepæl eller andet.

Kolding: Vil du undgå, at din cykel bliver stjålet, skal du ikke bare bruge en godkendt cykellås, men også en lygtepæl, et stativ, et træ eller lignende. Sådan lyder politiets råd til, hvordan du undgår at få din cykel stjålet. Er låsen godkendt af Dansk Varefakta Nævn, er du godt på vej til at få forsikringspenge ved et cykeltyveri, men vil du helt undgå, at en tyv løber med cyklen, skal der mere end en godkendt lås til. - Man skal være opmærksom på, at den lås, man bruger, er godkendt. De godkendte låse er kraftige, svære at bryde op og rimelig tyverisikre. Men det hjælper ikke, hvis man ikke låser cyklen fast til noget, siger Finn Ellesgaard, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi. - Kommer der cykeltyve i en varebil, tager de simpelthen bare cyklen og læsser dem ind. De godkendte låse er svære at få op, men man kan godt rende med cyklen.

Er din cykel stjålet? På JydskeVestkysten er vi i gang med at kortlægge cykeltyverier i Kolding Kommune. Se det interaktive kort på jv.dk/kolding.Har du fået stjålet din cykel, vil vi gerne høre fra dig - uanset om det er en uge eller et år siden, din cykel blev stjålet. Send en mail til jon@jv.dk med oplysninger om, hvornår tyveriet skete, og hvor cyklen stod.

Brug en kædelås En kædelås er svaret på at gøre din cykel endnu mere tyverisikker. Låser du cyklen fast til en lygtepæl eller et træ, kræver det en boltsaks for at stjæle cyklen. - Jeg vil klart anbefale, at man låser cyklen fast med kædelås, siger Finn Ellesgaard. En vigtig detalje er desuden, at låsen har fat om cyklens stel. - De fleste cykler i dag har det, der hedder "quick release", hvor hjulene hurtigt kan tages af med en vippeanordning på akslen. Sætter man kun låsen fast i fælgen, kan man vippe hjulet af og gå med resten af cyklen, siger han. - Man skal forankre stellet med en kædelås rundt om en lygtepæl eller et stativ.